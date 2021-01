Ranieri: "Determinazione dello Spezia superiore alla nostra"

La Spezia - “Lo Spezia ha giocato bene ma poteva andare in un altro modo”. Così Claudio Ranieri al termine della partita del Picco che ieri sera ha visto gli aquilotti imporsi per 2-1 sui blucerchiati. “Forse la loro determinazione è stata superiore alla nostra – ha commentato al termine l'allenatore – abbiamo perso molti duelli soprattutto nel secondo tempo, mentre nel primo siamo stati più organizzati. Siamo riusciti a segnare con un gol di ottima fattura – ha proseguito Ranieri – peccato perché abbiamo preso gol su un calcio d'angolo e su un rigore, ma loro hanno meritato, ci hanno creduto e hanno combattuto oltre ogni limite. Lo Spezia è l'ottava squadra come possesso palla – ha chiuso il tecnico della Samp – ama riversarsi in massa nella metà campo avversaria, noi eravamo pronti rispondere come in occasione del gol”.