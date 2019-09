Ramos senza capo né coda, Gyasi gira a vuoto, Federico è esausto

La Spezia - Krapikas 5 - Una follia senza senso il passaggio che mette in difficoltà Ramos, che poi ci mette tanto del suo. Non era uscito male su Da Cruz, è l'olandese a trovare un colpo da maestro.



Vignali 5 - Dimenticare la prova opaca contro il Perugia è dura se dopo due minuti dal tuo lato parte il cross del vantaggio avversario. Il suo ex compagno Da Cruz maramaldeggia ovunque in campo, soprattutto su quella fascia.



Terzi 5 - Da Cruz gli mette pressione con la velocità e lo induce all'errore che apre al gol del raddoppio. E' obbligato all'uno contro uno e a dover competere sul campo del fisico, che a 35 anni è chiaramente quello che meno gli si addice.



Marchizza 5 – Discretamente male questo esordio dal primo minuto in campionato. Ardemagni è sul dischetto del rigore per battere Krapikas e lui è a tre metri di distanza impotente.



Ramos 4 - Più furbo Ardemagni o meno furbo lui? Il rigore c'è in ogni caso. Sullo stop sbagliato e il conseguente fallo che lo spedisce sotto la doccia si può solo sorvolare. Imbarazzante.



Maggiore 5,5 - Gli manca l'ultimo tocco, che sia tiro o passaggio, perché a livello di idee oggi ne avrebbe anche, e così anche i tempi per inserirsi. Finisce la benzina all'ora di gioco (22'st Bartolomei 5,5 – Non può portare una svolta)



Ricci M. 5 - Come il fratello, avrebbe bisogni forse di riposare oggi ma in panchina non c'è nessuno in grado di rilevarlo per caratteristiche. Sbaglia un rigore che sarebbe stato inutile, ma è un altro cerotto da portarsi a casa sulla pelle.



Mora 5,5 - Fa ammonire prima Ardegmani e poi Ninkovic, provando un copione che lo scorso campionato gli riuscì a meraviglia proprio contro l'Ascoli. A tratti si rivede il suo miglior repertorio, poi tutto svanisce.



Ricci F. 5 - Più che la marcatura è proprio la stanchezza questa sera a lasciarlo sostanzialmente nell'ombra. Ha giocato tutte le partite senza mai rifiatare nella speranza i gol arrivassero da lui.



Gyasi 5 - Una cosa è farlo giocare centravanti un paio di partite in un momento di difficoltà, una cosa è puntarci davvero. Fa movimento, ma poi gli manca tutto il background che ti permette di fare la differenza nel ruolo. La frustrazione non è solo sua (dal 18'st Ragusa 5,5 - Nell'impalpabilità dello Spezia in area di rigore trova il modo di procurarsi un rigore)



Delano 5,5 – Ha già preso più confidenza rispetto a tre giorni fa. Ha anche più spazi a dire il vero. Il passo è dalla sua, il tiro ancora no ma anche lui avrebbe bisogno di un compagno con cui duettare al limite dell'area (dal 22'st Bidaoui 5,5 – Un po' di scatti ma con nessuno sbocco)





All. Vincenzo Italiano 5,5 - E' una sofferenza vedere le ali che mettono un pallone dopo l'altro sulla linea di porta e constatare che non c'è nessuno che li spingerà dentro. Le buone intenzioni e le ottime trame offensive che il tecnico ha costruito in questi mesi evaporano quando i tifosi hanno il grido già caricato in gola. Saremo ripetitivi: non gli è stato affidato chi dovrebbe fare i gol e infatti lo Spezia segna pochissimo rispetto a quanto crea.

Poi c'è il discorso difesa da sviscerare. Il fuorigioco sistematico con la difesa alta è una competenza ancora in via di apprendimento, non senza dolore. C'è un altro aspetto che oggi risalta, ovvero come spesso i difensori siano lasciati all'uno contro uno. E così Terzi si trova davanti Da Cruz che ha tanti anni in meno e tanta gamba in più e il risultato è dover subire gol. Infine rimaniamo ancora in attesa di capire cosa può dare davvero Ramos, di cui ha caldeggiato in prima persona l'acquisto, a questa squadra.