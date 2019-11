Ramos non ce la fa, tocca di nuovo a Bastoni

La Spezia - Niente da fare per uno dei migliori degli ultimi tempi. Juan Ramos alza bandiera bianca dopo una settimana tribolata, colpito da un fastidio ad un adduttore comparso dopo il trittico di partite in cui è stato grande protagonista del momento positivo della squadra. L'ex Parma non parte per Pisa e lascia la fascia sinistra di difesa a Bastoni, che quindi sarà il secondo spezzino sicuro di una maglia da titolare all'Arena Garibaldi. Se ci sarà anche Luca Vignali lo si scoprirà solo prima del fischio d'inizio. Il bragarinese si è allenato con una maschera protettiva dopo la rottura del setto nasale rimediata contro il Chievo e rimane in forte dubbio.

Lo Spezia dunque cerca il quinto risultato positivo dovendo fare a meno di una serie di uomini chiave, compresi Mora, Marchizza e Galabinov. In porta andrà Scuffet mentre di fronte a lui si schiereranno i soliti Terzi e Capradossi. Sui terzini i più accreditati sono Ferrer e Bastoni, protetti dalle mezzali Bartolomei e Maggiore. Matteo Ricci in cabina di regia, il gemello Federico ritrova la maglia da titolare come ala destra, lascia la sinistra a Bidaoui. Gudjohnsen si piazza al centro dell'attacco.



Qui Pisa. Anche per Luca D'Angelo i problemi sono soprattutto sugli esterni. La destra è falcidiata dalle assenze di Belli (infortunio) e Birindelli (squalifica) ed è quindi tentato di schierare una difesa a tre per ovviare alla carenza di uomini di fascia. Il trio dovrebbe essere composto quindi da Ingrosso, De Vitis e Benedetti schirati di fronte al portiere Gori. I quinti sono Liotti e Lisi con Gucher regista e le mezzali Siega e Di Quinzio. In avanti pronto Marconi, l'attaccante del momento, con Masucci.