Ramos ha un affaticamento, Marchizza tornerà dopo la sosta

La Spezia - Marchizza, Mora e Galabinov sono le tre assenze sicure per sabato prossimo a Pisa. In ordine di gravità l'infortunio: il difensore potrebbe tornare tra i convocati dopo la sosta, per Mora se ne riparla a fine mese mentre il bulgaro ha un appuntamento con il girone di ritorno. L'unico campanello di allarme al momento riguarda Juan Ramos, uno dei calciatori più in forma in questo periodo ma a mezzo servizio a causa di un affaticamento. Oggi l'uruguaiano ha svolto lavoro dedicato. Da domani sessioni a porte chiuse con il rientro in sede di Vincenzo Italiano, impegnato in questi giorni nel supercorso di Coverciano.