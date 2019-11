Ramos: “Il Pisa? Sappiamo l’importanza di questa partita per la città”

La Spezia - Se il suo compagno di reparto Scuffet non avesse parato tutto quel che gli capitava davanti, di certo la palma del migliore sarebbe stata tutta sua. Juan Ramos vive un momento magico, lo stato psicofisico è eccellente e infatti stasera fa bene tutto, diventando essenziale soprattutto nello sbrogliare le matasse nel settore difensivo: “All’inizio ci sono state delle difficoltà, prestazioni che hanno portato pochi punti. Cala la fiducia, è normale. Sono contento che tutta la squadra sta crescendo e che i singoli si stanno esprimendo meglio. Abbiamo lavorato tanto per uscire da quella situazione”. La piroetta ha preso applausi, lui sorride e tira sia stato un atto istintivo: “Lavoriamo sempre credendo in quello che stiamo facendo. Il gruppo è unito e mi sembra si veda. Siamo sulla strada giusta. Cinque punti in quattro punti non sono pochi a giudicare dagli avversari incontrati. Il Pisa? Sappiamo l’importanza della partita perché è sentita dalla città e perché anche a Pisa vivono di calcio. C’è la godiamo con tranquillità e responsavilota facendo le cose che proviamo in settimana”.