Rally della Lanterna e Pistoia, cinque equipaggi al via per la spezzina BB Competition

La Spezia - Cinquantaquattro chilometri da affrontare con la consapevolezza di potersi ritagliare un ruolo di primo piano. Con queste prerogative, BB Competition si avvicina allo “start” del Rally della Lanterna e del Rally Città di Pistoia, appuntamenti validi per la Coppa Rally di Zona in programma nel fine settimana a Santo Stefano D’Aveto e sulle strade della Toscana. Quattro, gli equipaggi portacolori della scuderia spezzina impegnati nel confronto genovese, “punte di diamante” di una programmazione che - nella fase di ripartenza post emergenza - ha assicurato alla struttura soddisfacenti risultati. Uno, impegnato sulle strade di Pistoia, con Giuseppe Iacomini, affiancato da Nicola Angilletta nell’occasione del ritorno al volante della Subaru Impreza R4. Quello pistoiese sarà il suo terzo impegno stagionale per il driver spezzino dopo le conferme riscontrate al volante della Renault Clio S1600 in occasione del “Città di Lucca” e della Skoda Fabia R5 sull’asfalto del Rally Il Ciocco.



Ottime prerogative anche in riferimento all’appuntamento ligure, il Rally della Lanterna, contesto che vede una presenza nutrita di BB Competition grazie alla programmazione dei propri portacolori. Peugeot 208 R2B per Luca Raspini e Matteo Giannelli, ad un anno dall’ultima apparizione sul sedile sinistro della “francese” a trazione anteriore, vettura che utilizzerà - per la prima volta in carriera - Marco Betti, affiancato sulle strade liguri da Leonardo Fasulo.



A prenotare “l’attico” della classe N3 saranno Pietro Bancalari e Simona Righetti, tornati alla collaborazione dopo un anno sulla Renault Clio RS, vettura che ha visto l’esperto driver primeggiare nella categoria in occasione dell’ultimo impegno affrontato, il Rally di Casciana Terme 2019. In cerca di “acuti”, anch’egli sui sedili della Renault Clio RS, Mirco Martinetti e Luca Lorenzini, con il pilota alla seconda esperienza sulla vettura ed alla terza in assoluto in carriera.



Costretti a dare forfait, Claudio Arzà e Massimo Moriconi. Un’assenza, quella dell’equipaggio di punta di BB Competition, legata al ricorso in appello da parte del team PRT a seguito dalla squalifica di Paolo Andreucci dopo le verifiche del San Marino Rally. Una condizione che ha impossibilitato il team pistoiese nel mettere a disposizione la propria Citroën C3 R5, vettura con la quale il pilota di riferimento della scuderia avrebbe affrontato il confronto nel tentativo di alimentare quel “filotto” positivo contraddistinto dalla terza posizione assoluta conquistata sulle strade della “Coppa Città di Lucca”.



“Siamo dispiaciuti di non poter prendere parte alla gara - il commento di Claudio Arzà, pilota e presidente di BB Competition - purtroppo la situazione è quella di cui tutti sono a conoscenza: fino a quando non verrà fatta chiarezza sull’accaduto non potremo disporre della vettura. Attendiamo, quindi, fiduciosi il responso a seguito del ricorso presentato da PRT, struttura alla quale siamo legati sia dal punto di vista sportivo che di rapporto umano. Proprio per questo abbiamo preferito rinunciare alla gara anziché affrontarla con un altro tipo di vettura e con un altro team, certi che potranno esserci altre occasioni nel prosieguo della stagione. Dispiace per i nostri partner, per Michelin e per i nostri tifosi, comunque certi di tornare quanto prima sulle strade della Coppa Rally di Zona”.