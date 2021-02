Rally del Carnevale, Valerio Pellegrini torna dopo tre anni ed è subito protagonista

La Spezia - E’ ampiamente soddisfacente, il resoconto redatto da BB Competition a conclusione del Rally del Carnevale, apertura della stagione sportiva 2021 articolato sulle strade della Versilia, in Toscana. Ad elevarsi nel lotto schierato dal sodalizio spezzino è stato Valerio Pellegrini, tornato alle competizioni dopo tre anni di inattività e protagonista - con Daiana Ramacciotti “alle note” - di una performance valsa la tredicesima posizione assoluta, con la Renault Clio S1600 messa a disposizione dal team FT Car quinta tra le vetture a trazione anteriore. Un esordio 2021 in grande stile, quello di Valerio Pellegrini, al centro di una condotta crescente sull’asfalto delle tre prove speciali in programma, “Stiava”, “Orbicciano” e “Pedona”.



Soddisfacente anche il ritorno sulla Renault Clio Williams da parte di Nicola Angilletta, “new entry” in casa BB Competition. All’esordio sulla Renault Clio Williams curata tecnicamente dal team FT Car, affiancato da Michael Adam Berni, il pilota lucchese ha concretizzato l’impegno cogliendo una terza piazza di classe A7, a due soli secondi dalla posizione d’onore. Problemi di natura elettronica, lamentati nella fase centrale di gara, non hanno tuttavia negato alla Subaru Impreza R4 di Giuseppe Iacomini la pedana d’arrivo della Cittadella del Carnevale, a Viareggio. Un primo step verso un utilizzo più continui della vettura, quello di Iacomini, reduce da una stagione 2020 contraddistinta dall’utilizzo della Skoda Fabia R5.



Un Rally del Carnevale che ha garantito a BB Competition il secondo gradino del podio nella classifica riservata alle scuderie partecipanti, conferma di un avvio che ha alimentato le ambizioni del sodalizio, legate ad una programmazione articolata su scala nazionale.