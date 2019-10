Ragusa è carico, si proverà a recuperare Gudjohnsen

La Spezia - Spezia-Cittadella, 18 gennaio del 2020. Questa la data da segnarsi per vedere verosimilmente Andrej Galabinov tornare a giocare una partita ufficiale. Oggi l'intervento a Forte dei Marmi per ripulire l'articolazione del ginocchio che lo ha tormentato sin da giugno, poi un lungo periodo di riposo prima di tornare a lavorare. Un percorso di graduale aumento dei carichi, che andrà di pari passo con la necessità di ritrovare una forma fisica adeguata. Aspetto sempre delicato per atleti imponenti come il bulgaro. Insomma, facendo una proiezione ad oggi il calciatore dovrebbe tornare in gruppo dopo le vacanze di Natale ed essere a disposizione per l'inizio del girone di ritorno.

Finisce quantomeno il valzer delle ipotesi sulle condizioni del numero 9 che all'esordio in campionato aveva fatto sognare tutti con un gol, un assist e in generale una prestazione di alto livello. Nei prossimi due mesi è tutta nel fisico di Sveinn Gudjohnsen la possibilità di giocare con un centravanti di struttura. L'islandese ha dato forfait all'ultimo ieri sera. Dopo un consulto con lo staff medico, si è deciso di permettergli di tornare in città per iniziare il suo recupero. Ha preso una botta nella partita contro la Juve Stabia, portandosi dietro un dolore che pare di tipo muscolare.

Niente di preoccupante, ma visto che il turnover con Gyasi era già previsto si è usato un metro di prudenza. Se tutto andrà come auspicato, sarà lui il titolare venerdì sera contro la Juve Stabia. Chi dovrebbe sicuramente trovare posto contro una delle corazzate del campionato è Antonino Ragusa, che è sembrato davvero carichissimo nei minuti che gli sono stati concessi al Castellani. Probabile che sia Federico Ricci a tirare il fiato, vista anche la forma devastante di Bidaoui. Grande occasione per l'ultimo arrivato del mercato estivo di mettersi in luce dopo aver atteso con pazienza il proprio turno.