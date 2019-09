Ragusa e Ferrer dal primo minuto le tentazioni di Italiano

La Spezia - Sarà uno Spezia con tante novità quello che questa sera scenderà in campo al Del Duca di Ascoli. La sensazione è che Vincenzo Italiano vada verso un ampio turnover per cercare forze fisiche e mentali nuove e ragionando già in ottica dell'importante match di domenica prossima contro il Trapani. Rispetto alla partita contro il Perugia rischiano di rimanere fuori Vignali, Bastoni, uno tra Terzi e Capradossi, Maggiore, Bartolomei e Delano. Si candidano per una maglia al loro posto Ferrer, Ramos, Marchizza, Mora, Buffonge e Ragusa. Sarebbe in pratica un undici rinnovato per oltre la metà. Per il ruolo di centravanti rimane Gyasi il favorito su Gudjohnsen, anche se il centravanti è destinato ad avere la sua chance in questi giorni di indisponibilità di Galabinov.