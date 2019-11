La Spezia - Regolarmente in gruppo Ramos e Marchizza, Maggiore si è aggregato a seduta in corso svolgendo lavoro di scarico dopo l'esperienza in Under 21. Piscina per Mora, Galabinov e Bastoni, assente causa febbre Ragusa. Questo il report dell'allenamento di oggi per lo Spezia di Vincenzo Italiano, tornato ad allenarsi a Follo dopo la parentesi del Ferdeghini-Intels a causa della pioggia.