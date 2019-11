Ragusa: "Un punto guadagnato"

La Spezia - Al termine della complicata serata del "San Vito", il gol di Antonino Ragusa pesa come un macigno per la classifica dello Spezia: "Quello di stasera è un punto certamente guadagnato. Ci tenevamo a fare bene, ci siamo detti che potevamo ribaltare poi l'episodio dell'espulsione ha condizionato la gara. Il presunto rigore? Ero lontano, se l'arbitro ha visto così credo non abbia sbagliato. Sono contento per me, ma anche per la squadra perché meritiamo qualche punto in più. Gioco a destra invece che a sinistra, ma è comunque il mio ruolo abituale. Anche prima di Pescara avevamo fatto tante cose buone ma magari non risaltavano perché non arrivavano i punti. Siamo risaliti in classifica, peccato per la sconfitta ma siamo sulla buona strada. Mister Italiano? Le prestazioni parlano per lui, giochiamo sempre anche quando siamo sotto, nelle scorse partite abbiamo creato molto davanti. Lui ci aiuta tanto a crescere, soprattutto coi giovani, e poi ci mette tanto carattere. La classifica è corta, dobbiamo cercare di fare bene anche nelle prossime. Dobbiamo toglierci dalla parte bassa e magari con una serie di vittorie possiamo balzare in zona playoff".