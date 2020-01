Ragusa: "Dedicato alla mia bimba nata prima di Natale"

La Spezia - "Cerchiamo di preparare bene ogni partita, l'obiettivo è quello. Siamo stati molto bravi a non disunirci, giocando come sappiamo e come avevamo fatto nella prima frazione. E' stata questa la nostra forza. Dovevamo riscattare il pareggio col Cittadella e siamo venuti con la testa per vincere. Gol dedicato alla mia compagnia e alla mia bambina che è nata prima di Natale. Dove possiamo arrivare? Le previsione e le realtà sono cose diverse, il nostro campionato è quello di tirarsi fuori dalla zona bassa della classifica poi col tempo semmai ci daremo un obiettivo. Io capocannoniere? No, non me l'aspettavo, siamo in tanti e percio' sono contento e per questo ringrazio la squadra".