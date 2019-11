Ragusa: “Ci prendiamo le nostre colpe...”

La Spezia - “Subito nel secondo tempo dovevamo essere più bravi a chiuderla. Non avrebbero più avuto il tempo per recuperare e invece... a maggior ragione per le occasioni del primo tempo. Se non è stata la miglior prestazione abbiamo avuto comunque sempre il pallino del gioco. Mai mancheremo nella prestazione. La doppietta? Si certo, ma quando vai in vantaggio devi esseee in grado di chiuderla o quanto meno spegnerla. Noi abbiamo le nostre colpe e cercheremo di lavorare, consapevoli però di come siamo stati in campo. Dobbiamo essere convinti di quello che stiamo facendo”.