Ragusa: "Bellissimo entrare e segnare. Ci manca il pubblico, ce la metteremo tutta"

La Spezia - "Ci tenevamo a partire forte alla prima giornata. Sappiamo che dobbiamo migliorare perché dopo questo stop ci sono cose da sistemare, siamo contenti. Credo che adesso più che il secondo posto dobbiamo guardare al Chievo, il prossimo avversario". Ai microfono di Dazn, Antonino Ragusa è tanto sudato quanto felice per l'ennesimo gol pesante della sua stagione, l'ottavo in maglia bianca. Come sempre però la punta nativa di Messina guarda sempre con grande umiltà all'imprevedibilità di un campionato, quello di serie B, che conosce bene: "Certo, ci fa piacere stare su ma sappiamo anche che la classifica è cortissima e con il turno infrasettimanale è tutto da vedere. Bellissimo entrare e segnare, venivo da un infortunio prima della pausa. Le sostituzioni possono essere un'arma in più per tutte le squadre, specialmente con il caldo. La mancanza del pubblico la sentiamo, specialmente a Spezia dove il campo è stretto e siamo tutti più vicini ma ci adeguiamo alla situazione".