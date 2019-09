Raffaella Capoccioni si diploma allenatrice di karate

La Spezia - Cambio al vertice del Funakoshi Club, il blasonato sodalizio sportivo migliarinese che da oltre cinquant’anni opera nel mondo delle arti marziali. All’ultima assemblea elettiva dei Soci, è stato nominato Presidente pro tempore il Maestro di Judo Franco Galleni che aveva sostituito, per un lungo periodo di tempo, il Maestro di Ju Jitsu Giovanni De Sanctis dimissionario. Ridisegnato anche il direttivo, questi i consiglieri: Vice Presidente Costantino Scocca, Consiglieri quota affiliati Pierpaolo Balzi e Laura Neri, in quota rappresentanti atleti Iwa Baldiotti e Michele Antonelli, in quota Tecnici Sauro Baldiotti e Lara Bertolini. E’ stato eletto SOCIO Onorario il Maestro Gianpaolo Urtis che, alla fine degli anni 60 , ne fu uno dei fondatori ed artefice insieme a compianti Rolando Pinarello e Giugy Melley dei successi ottenuti dal sodalizio. Recentemente c/o il Centro Olimpico FIJLKAM di Lido di Ostia (RM), s’è tenuta la seconda e conclusiva settimana del corso di formazione per la qualifica di Allenatore di Karate (1° livello Europeo SNAQ) al quale corso ha partecipato la c.n. 2°dan Raffaella Capoccioni, madre del forte atleta Matteo Casti. La sua promozione a pieni voti è stata festeggiata dal direttivo e dagli altri tecnici del Funakoshi. Intanto le attività preparatorie fisiche e tecniche, continuate tutta l’estate, vanno avanti in attesa dei prossimi impegni che vedranno salire sui tatami : Davide Amici, Asia Giovanardi, Davide Madeddu, Daniele Moggia, Ambra Piccardi, Noemi santi, Alessandra Vauchelle, a Torino nella TURIN CUP, mentre l’Atleta Giulia Tarabusi sarà impegnata con la Squadra Ligure in Calabria nella finale del Trofeo CONI. A guidare la squadra ligure anche quest’anno sarà l’istruttore Iwa Baldiotti che si sta, inoltre, preparando per l’esame nazionale a 5° dan . In preparazione per gli esami regionali a 1° dan Davide Amici ed a 2°dan Michelle Bailo. Il Maestro Sauro Baldiotti c.n. 7°dan, è stato convocato dal Presidente FIJLKAM al Centro Olimpico di Ostia in qualità di membro della Commissione Nazionale per gli esami del 2° corso 2019 per allenatori. Oltre al karate anche gli altri settori del Funakoshi ( Judo, Aikido, Ju Jitsu, Kick Boxing, Braziliani Ju Jitsu, MMA light, pugilato amatoriale) stanno lavorando forte per l’apertura del rispettivo calendario sportivo.