Rafael, portiere e assist man: "C'è un gruppo che ha voglia di salvarsi"

La Spezia - "Sono felice perchè sono arrivato in un gruppo che ci tiene molto e che lavora duro. Si vede che ci tengono alla salvezza, noi arrivati da poco lo abbiamo capito subito. Se ci mettiamo la grinta giusta possiamo farcela". Trentotto anni, una grande esperienza in serie A, i tempi al Verona e nelle ultime due stagioni, da secondo, in quel di Cagliari. Non è mai facile per un portiere entrare a freddo: "E' il ruolo del portiere, devi allenarti sempre a mille, quest'anno siamo in quattro e dobbiamo essere sempre pronti qualora il campo ci chiamasse in causa". L'estremo difensore di San Paolo, dal 2007 nel Belpaese, non è nuovo ad assist come quello confezionato per Galabinov: "Mi sono trovato con la palla in mano, l'ho visto da solo e per fortuna lui ha stoppato benissimo segnando il gol della vittoria". Si mostra decisamente emozionato sull'ultima domanda dell'inviata Sky al Friuli: "E' vero che dopo il Cagliari pensavi di smettere?" - chiede. E lui se ne va, fermando una lacrima già pronta a scorrere sul suo volto.