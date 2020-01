Radiomercato dà Angelozzi su Vitale, terzino assistman del Verona

La Spezia - Luigi Vitale in uscita dall'Hellas Verona. E' questo il nome che Gianluca Di Marzio accosta allo Spezia, in cerca di un'alternativa per la fascia sinistra a causa dell'infortunio di Simone Bastoni. Il 32enne ricalca in effetti il profilo cercato da Guido Angelozzi, ovvero un difensore che sappia anche sovrapporsi e con buone doti di uomo-assist. Il napoletano in carriera, e soprattutto in serie B, si è sempre rivelato molto efficace nei cross. Il calciatore potrebbe arrivare in prestito fino a giugno, stessa formula già trovata per un altro affare concluso con i veronesi in estate, ovvero l'approdo di Antonino Ragusa in prestito gratuito, cui lo Spezia garantisce circa un terzo dell'ingaggio stagionale. Vitale interesserebbe anche a Livorno ed Empoli.