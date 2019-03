Racconto Latino in gran spolvero al Grand Prix, borsa di studio per Giada e Filippo

La Spezia - I ragazzi preparati da Samuele Quarta, insegnante e coreografo della scuola di danza Racconto Latino, sono appena rientrati dalla seconda tappa del Grand Prix della danza in Emilia Romagna. Grandi soddisfazioni per loro nelle discipline Modern Contemporary, Show Dance e Disco Dance.



Filippo Guastini si classifica in 1ª posizione nelle discipline Modern Contemporary, Disco Dance e Show Dance nella categoria 8/11, Giada Galoppa conquista la 3ª posizione in Show Dance nella categoria 8/11 e 1ª posizione nello Show Dance Duo insieme a Filippo, Swami Bini 2ª classificata nello Show Dance categoria 8/11 e in coppia con Elisa Tedeschi conquistano la 3ª posizione nel duo Modern Contemporary 8/11, Giulia Favoriti insieme a Maila Pagano si piazzano in 2ª posizione nel Duo Show Dance 8/11, Helga Belloni 5ª classificata nel Modern Contemporary 12/15, gli atleti Elisa, Giulia, Maila, Swami, Giada e Filippo conquistano la 1ª posizione nel gruppo Show Dance!



Non solo: agli atleti Filippo Guastini e Giada Galoppa viene assegnata una borsa di studio per partecipare a quattro giorni di lezioni insieme ad insegnanti di calibro internazionale.