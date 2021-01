Raccolta fondi per bimba affetta da Sma, fra i sostenitori c'è anche l'aquilotto Verde

La Spezia - In attesa di tornare protagonista in campo, nei giorni scorsi il calciatore dello Spezia Daniele Verde si è distinto per un bel gesto solidarietà. L'esterno aquilotto infatti ha raccolto l'appello partito dalla piattaforma Gofundme.com per aiutare Rosanna, una bambina di Melito affetta da SMA nella sua forma più grave. Verde autore di una cospicua donazione, ha così aggiunto il suo nome a quello di altri colleghi come Ghoulam del Napoli, e tante persone che finora hanno permesso di raccogliere oltre 156mila euro.

La campagna si può sostenere QUI