Rabbia Spezia, annullato un gol regolare e negato un rigore solare

La Spezia - Succede tutto alla fine ed è tutto contro lo Spezia. Un minuto prima del gol di Iemmello che decide la partita di Foggia agli aquilotti viene annullato un gol di David Okereke per un fuorigioco che non esiste. Il nigeriano è in linea con l'ultimo difensore di casa quando scatta per insaccare in rete. Chiamata non facile a dire il vero. Impossibile da non vedere invece il fallo di mano di Martinelli sul tiro da fuori area di Da Cruz a tre minuti dalla fine: il braccio sinistro del difensore è largo e impedisce al pallone di viaggiare verso il palo alla destra di Leali. L'arbitro Pillitteri colpevolmente lontano in entrambi gli episodi. In settimana i pugliesi avevano protestato ampiamente per alcune decisioni arbitrali sfavorevoli nella partita contro il Brescia.