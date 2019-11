RIVIERE SPEZZA LO 0-0, AVANTI COSENZA

La Spezia - COSENZA-SPEZIA 1-0

Marcatore: 39'pt Riviere



COSENZA (4-3-3):

Perina; Bittante, Capela, Monaco, D’Orazio; Bruccini, Machach, Kanoute; Pierini, Rivière, Baez. A disp. Saracco, Corsi, Broh, Litteri, Carretta, Schiavi, Sciaudone, Legittimo, Greco, Trovato. All. Piero Braglia.



SPEZIA (4-3-3):

Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Ramos; Maggiore, Bartolomei, Mastinu; Ragusa, Gudjohnsen, Bidaoui. A disp. Krapikras, Barone, Vignali, Acampora, Marchizza, Delano, Ricci F., Gyasi, Terzi, Reinhart, Benedetti. All. Vincenzo Italiano.



Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco

Assistenti: Grossi (Frosinone) e Lanotte (Barletta)

Iv Uomo: Garofalo (Torre del Greco)

Ammoniti: Monaco, Mastinu, D'Orazio



PRE-PARTITA

20.52 - Punti di platino al "Marulla", uno dei tanti crocevia del campionato dello Spezia costretto ad inseguire dopo un inizio inatteso. Gli aquilotti nella tana del Cosenza cercano punti e quella fortuna che, insieme alla componentà lucidità, è venuta a mancare nella trasferta di Pisa, l'ultima sfida in esterna, persa malamente dopo aver accarezzato a lungo la vittoria. Il 4-3-3 di Braglia è una sorta di 4-2-3-1 con Kanoute e Bruccini mediani e costruttori di gioco e Riviere punto di riferimento più avanzato. Solito tridente per Italiano che rispolvera Ragusa, a segno con una doppietta all'Arena Garibaldi, e fa sedere in panchina Federico Ricci.



20.56 - Novantanovesima panchina al Cosenza per Piero Braglia, cinque ex aquilotti oggi giocano con la maglia rossoblu, mentre dalla parte opposta è Ramos l'unico ex. Il terreno si presenta in buone condizioni, la pioggia del pomeriggio non lo ha affatto rovinato. Cosenza in "abito" blu marina con inserti rossi, Spezia total white. Capitani di serata Paolo Bartolomei e Mirko Bruccini, spezzino doc ma punto fermo della squadra calabrese.



PRIMO TEMPO

Andare a vincere sul campaccio del "San Vito" per scrollarsi una buona volta dalle scapole la polvere di un autunno complicato e prepararsi ad un inverno con altre prospettive. Serve una serata perfetta contro un Cosenza che dal canto suo non può permettersi di sbagliare. Più tecnico lo Spezia, più fisici i lupi, l'inizio sembra rispettare i valori di partenza. Palla a terra, i bianchi si muovono bene fin dal principio: la sponda vale più del diagonale col piede meno preferito ma dopo nemmeno un minuto dal fischio d'inizio Gudjohnsen è già nel vivo del gioco, decisamente ben lanciato da Maggiore e subito dopo servito di volo da un pregevole volè di Mastinu con scoordinato tiro acrobatico lontano dai pali difesi da Perina. La risposta del Cosenza è furente e coinvolge il mobilissimo trio d'attacco: al 4' l'azione in velocità degli uomini di Braglia, manda Riviera al diagonale, forte ed angolato ma Scuffet è bravo a coprire il primo palo e a deviare in calcio d'angolo. Lo Spezia si schiaccia forse troppo sugli attacchi dei centrocampisti, Italiano si sbraccia per chiedere di giocare al calcio e alzare il baricentro di una decina di metri. Le qualità di Maggiore si vedono per la prima volta al 13' quando si butta dentro, finta lo scarico sull'esterno e quando arriva sul fondo cerca di pescare Gudj: troppo marcato per andare alla conclusione, i difensori non abboccano sul suo velo.



Braglia muove gli uomini, spazi ridottissimi per tutti.

Attenzione massima quella che Bittante e D'Orazio mettono su ogni situazione che li vede minimamente coinvolti: sanno bene i due esterni difensivi che Ragusa e Bidaoui possono fare malissimo se lasciati liberi di orchestrare. Gli spazi sono pochi, Maggiore gioca come sempre di prima e sembra questa la carta giusta per sorprendere l'attentissima retroguardia locale. Diversi atteggiamenti strategici, dovuti al differenziale tecnico: lo Spezia pressa altissimo sui portatori di palla, il Cosenza attende e non si sbilancia sulle verticalizzazioni. Ci vuole la pezza provvidenziale di Monaco al 23' per stoppare la bordata di Gudj che aveva beneficiato di una palla sporcata dalla difesa e diventata come per magia un assist-regalo che l'islandese avrebbe volentieri scartato in faccia a Perina. Bravo a crederci Gudj su una palla potenzialmente perduta, sradicata dai piedi di Monaco, costretto così a tirarlo giù prima della trequarti e a sprecare un giallo. Braglia cambia e ricambia, Machach e Baez si invertono di ruolo cambiando porzione di campo: il tecnico toscano così facendo tenta di sorprendere l'avversario che nel frattempo ha preso in mano il possesso del match, almeno sotto il profilo del possesso.



Lo Spezia abbassa il pressing e il Cosenza passa.

I battiti del cuore della serata si abbassano, ne beneficiano di più i padroni di casa, guidati da un Bruccini a tutto campo: nello stretto gli attaccanti del Cosenza si trovano a loro agio ma alla fine alla conclusione andrà il terzino Bittante, che "spara", si fa per dire, un destro fra le braccia di Scuffet. Il Baez di stasera ricorda quello fumoso dei tempi spezzini: Ramos gli mette la museruola e lui da quella parte non passa mai. I polpastelli di Scuffet al 37' cancellano la prodezza di Kanoute che ci aveva provato da quaranta metri, vedendolo fuori dai pali. E' solo il preludio del vantaggio dei ragazzi di Braglia: proprio su quel corner calciato da Baez, Riviere anticipa tutti e col destro buca l'incolpevole Scuffet che la vede solo all'ultimo e può solo intuire. La zampa di Capela smorza il destro di Bidaoui dopo un break aquilotto che avrebbe potuto portare all'1-1 praticamente imemediato ma il finale è di logica sofferenza perché sulle ripartenze il Cosenza ha calciatori adattissimi a trafiggere. Mastinu prende un giallo di foga, ne rischia un altro dopo un minuto per lo stesso motivo prima del riposo. C'è da cambiare qualcosa in questo Spezia.



SECONDO TEMPO