REINHART, UN 19ENNE A GUIDARE LO SPEZIA

La Spezia - ENTELLA-SPEZIA 0-0



ENTELLA (4-3-1-2)

Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Crialese; Eramo, Paolucci, Settembrini; Schenetti; Mancosu, De Luca. A disp. Borra, Sala, De Santis, Caturano, Currarino, Ardizzone, Morra, Adorjan, Bonini, Toscano, Sernicola, Poli. All. Roberto Boscaglia.



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi, Ramos; Bartolomei, Reinhart, Mora; F. Ricci, Gudjonnsen, Delano. A disp. Krapikas; Barone, Vignali, Acampora, Ricci M., Gyasi, Mastinu, Terzi, Benedetti, Buffonge. All. Vincenzo Italiano



Arbitro: Abbattista (Molfetta)

Assistenti: Cangiano (Napoli), Berti (Prato)

Quarto Uomo Sozza (Seregno)



PRE-PARTITA

20.35 - Formazioni più inedite di quanto la vigilia già non suggerisse. Italiano deve fare i conti con due defezioni dell'ultim'ora. Non ci saranno nè Ragusa (assente per problemi famigliari) e Marchizza (colpito dall'influenza). Senza dimenticare oltrechè i lungodegenti anche Bidaoui e lo squalificato Maggiore, è uno Spezia con tanti volti nuovi dal principio. Nel trio d'attacco Gudjohnsen sarà coadiuvato da Federico Ricci e Delano. Ma la grande novità della serata è l'esordio assoluto di Reinhart: a soli 19 anni l'argentino sarà il regista di centrocampo. Novecento gli spezzini al seguito, sistemati nel settore ospiti: numeri ottimi, forse addirittura superiori alle attese in un Comunale freddo e ventoso.



20.50 - Una sessantina di chilometri di distanza coperti più che volentieri nonostante le pance piene delle festività. A Santo Stefano il posticipo della serata è la sfida del levante ligure fra Entella e Spezia che si rinnova ancora una volta in serie B dopo decenni di incroci in quarta se non in quinta serie. Il boxing day della cadetteria mentre di fronte due squadre divise da cinque punti a favore dei chiavaresi; è uno Spezia in crescita, negli ultimi due mesi ha dato una svolta al suo campionato anche se c'è ancora tanto da fare per uscire davvero dalle retrovie del torneo. Cinque partite nelle ultimo otto senza aver preso gol è il segno tangibile che lo Spezia sta migliorando e dovrà inventarsi qualcosa per colpire la terza difesa della B. Come negli altri campi per un'iniziativa di beneficenza promossa dalla Lega B, tutti i giocatori avranno sulle spalle non il cognome ma il nome di battesimo.



PRIMO TEMPO

Le insidie di un terreno di gioco mai semplice per nessuno, tanto meno per lo Spezia che lo conosce fin dai tempi in cui al posto del particolarissimo sintetico attuale c'era uno spellacchiato manto naturale. Sembra passata una vita da quel calcio e forse lo è perchè da qualche anno le avventure dei due club coesistono in una nobile categoria, per anni solo un miraggio per gli ottimisti. Spezia che arriva in crescita e certamente più riposato, Entella che fra le mura amiche riesce sempre ad imporre il suo gioco. Inizio equilibrato, le tensioni sono quelle giuste e il giropalla è soprattutto espressione della squadra di Italiano con i virtussini pronti ad esplodere le proprie ripartenze tanto veloci quanto esplosive: sarà la posizione di Schenetti uno dei temi tattici della serata. Negli ingusti spazi concessi dalla retroguardia di casa il più veloce di tutti è Federico Ricci che all'11' piomba su una palla vagante e tenta la girata improvvisa, senza però dare forza alla sua conclusione. Gudjohnsen guida il pressing dei suoi, Federico Ricci ci si mette di buzzo buono: il tentativo è quello di imbarazzare il palleggio di Pellizzer e compagni.



Determinante sarà anche la capacità di corsa che Delano saprà mostrare tutte le volte che verrà lanciato in profondità: su di lui c'è la guardia di Coppolaro che almeno inizialmente gli prende il tempo.