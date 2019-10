Quote aggiornate. Lo Spezia prova la rincorsa su Pisa e Venezia

La Spezia - Ci pensa la Snai a sgranare il gruppone delle ultime. Quel distacco che si è già creato tra le cinque che chiudono la classifica e la zona tranquilla non è facile da leggere dopo sole sette giornate. Chi però deve quotare gli eventi del campionato è obbligato a farlo per mestiere e offre in questo modo una prospettiva di riflessione a tutti. La brutta notizia per i colori aquilotti è che lo Spezia è la quinta più probabile retrocessa seguendo i numeri dei bookmakers. In pratica un'analisi che copia la classifica, com'è logico, ma con qualche spunto in più.

Intanto ci sono Trapani e Juve Stabia per cui oggi la salvezza paga più della retrocessione. Secondo la Snai a fine anno è più facile che le due siano in serie C piuttosto che confermate in cadetteria. Per entrambe l'evento salvezza paga solo 2.40 volte mentre l'esilio, che arrivi direttamente a fine campionato o tramite eventuali play-out, si ferma addirittura a 1.50. Seguono, in questa carrellata dal basso verso l'alto, il Cosenza e il Livorno. La retrocessione dei calabresi tocca quota 2.25 mentre per i toscani di arriva a 2.50; la salvezza è rispettivamente a 1.55 e 1.45.



Ecco poi lo Spezia. Il tonfo in terza serie paga 3 volte la posta mentre la salvezza si ferma a 1.33. Così si chiude la cinquina che oggi occupa l'ultima posizione con soli 4 punti. Sopra ci sarebbe il Frosinone, ma per la Snai i ciociari sono destinati a riprendersi con facilità. La loro retrocessione paga fino a 7.50 volte la posta mentre la salvezza è già data in pratica per scontata: 1.05. Sopra lo Spezia, nei pronostici, ci sono allora Pisa e Venezia (retrocessione a 4, salvezza 1.20). E poi ancora Entella, Cittadella, Pescara e Pordenone. Ci sono infine sei squadre per cui non si accettano scommesse sulla salvezza, già acquisita secondo i bookmakers. Sono Benevento, Cremonese, Crotone, Empoli, Perugia e Salernitana.

Per gli inguaribili ottimisti invece è questo il momento di puntare qualcosa sulla promozione in serie A degli aquilotti. Oggi lo Spezia della grande rimonta paga 15 volte la posta. Se poi uno volesse esagerare, c'è anche modo di scommettere su Galabinov capocannoniere (50 volte la posta) o addirittura Antonino Ragusa, che arriva a pagare 100 volte la posta.