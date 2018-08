Quote Snai, lo Spezia in A pagato 20 volte la posta

Per l'azienda toscana le favorite per la promozione sono Verona e Palermo, seguite dalle paracadutate Crotone e Benevento. Poi Perugia, Venezia e Cittadella.

La Spezia - Lo Spezia è ad un nuovo inizio, la Snai lo piazza a metà classifica. Disponibili i primi pronostici per il prossimo campionato di serie B, con tutte le cautele del caso visto il mercato ancora aperto e le incertezze di un torneo mai come quest'anno a dir poco ingarbugliato. Non lontano da dodici mesi fa, secondo l'azienda toscana gli aquilotti sono una delle squadre di terza fascia, ovvero quelle che vengono dopo le candidate principali alla vittoria del campionato e le seguenti quattro concorrenti accreditate di centrare un posto nei play-off.

Lo scorso anno lo Spezia non ha centrato i playoff per colpa di un finale di stagione non all'altezza dell'andata: la squadra, una volta acquisiti le quote salvezza fissate ad inizio stagione, ha un po' perso la verve, perdendo punti e posizioni fin troppo presto. Cosa succederà quest'anno? Intanto la Snai piazza le sue quote: per la vincente, sono Verona e Palermo le due regine (quotate a 5), con le due retrocesse Crotone (6) e Benevento (8) immediatamente dietro e l'accoppiata Perugia e Venezia (quotate a 10) a ruota. Più staccato il Cittadella a 15 mentre lo Spezia fa compagnia a Pescara e Livorno a quota 20. Cremonese, Carpi, Foggia, Brescia e Lecce quotate a 25, Padova e Salernitana a 50, chiudono Ascoli e Cosenza a 75.