Qui Verona, D'Amico: "Turno casalingo è un fattore importante"

La Spezia - "Per come siamo arrivati a fine stagione è sicuramente una soddisfazione aver raggiunto i playoff, ma è altrettanto innegabile come inizio stagione il nostro obiettivo fosse un altro". Così il direttore sportivo del Verona, Tony D'Amico, al termine della partita vinta contro il Foggia. Per i veronesi ora c'è lo Spezia. "I playoff sono un nuovo campionato e dobbiamo lavorare per prepararci per affrontarlo al meglio. Primo turno in casa? Può essere un fattore importante, sarà uno scoglio difficile quello della partita secca ma se saremo bravi a superarlo sarà una grande cosa. Aglietti ha portato le sue idee e il suo carisma, ora possiamo solo tenere quanto di buono si faceva prima e migliorare quello che si faceva meno bene".