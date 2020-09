Qui Sassuolo: Boga fuori per il Covid, Scamacca convocato

La Spezia - In vista del match contro lo Spezia di domani, domenica 27 settembre, seconda giornata di Serie A Tim in programma allo Stadio Manuzzi di Cesena alle ore 12.30, il mister del Sassuolo Roberto De Zerbi ha convocato i seguenti calciatori. Rientra Peluso dopo la squalifica. Assenti per infortunio Rogerio, Magnanelli e Romagna, out causa positività al Covid Boga, out anche Marlon vicino al Fulham. Prima convocazione per il talento U21 Scamacca:



Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.



Difensori: Ayhan, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos.



Centrocampisti: Djuricic, Obiang, Traoré, Ghion, Bourabia, Locatelli.



Attaccanti: Caputo, Ricci, Berardi, Haraslin, Defrel, Scamacca