Qui Roma, non c'è Diawara fra i convocati di Fonseca

La Spezia - L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha reso noti i calciatori convocati per la sfida di questa sera contro lo Spezia, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Si gioca, in gara secca, allo stado "Olimpico", con fischio d'inizio a partire dalle 21.15 Nella lista è assente Diawara, così come Mirante e Calafiori- out per infortunio - e i lungodegenti Pastore e Zaniolo. Questa la lista: Farelli, Lopez, Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Santon, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola; Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout; Podgoreanu, Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez