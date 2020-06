Qui Follo, lo Spezia fa il bagno nel Vara

La Spezia - Nuova seduta a porte chiuse questo pomeriggio per lo Spezia che vede ormai nel mirino il prossimo avversario. A Verona lo Spezia giungerà domani in pullman dopo la conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia del match. Ieri a Follo sotto un caldo che inizia a farsi sentire seduta divisa tra esercitazioni finalizzate agli sviluppi offensivi e un mini torneo su campo ridotto. A fine seduta, spazio ad un rinfrescante bagno nel Vara, niente di meglio per ritemprarsi in vista della seduta a porte chiuse in programma domani pomeriggio.