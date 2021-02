Qui Fiorentina, mai così male in serie A dal 2001/02. Ma i viola hanno un organico d'altra classifica

La Spezia - Contro lo Spezia, Cesare Prandelli è alla caccia della centesima vittoria sulla panchina della Fiorentina. Fino ad ora il suo ritorno a Firenze non ha prodotto quello scatto che avrebbe dovuto portare la squadra viola, costruita per ben altri traguardi, lontana dalla bassa classifica. Ad oggi la Fiorentina ha messo insieme 22 punti in 22 partite: un bottino che è peggiore perfino della Fiorentina 2004/2005, quella del ritorno in serie A dopo la ripartenza dalle categorie inferiori. Nell’epoca dei tre punti a vittoria, solo nel 2001/2002, dopo 22 partite, i viola avevano raccolto meno punti. E con quella patita a Marassi sono ben dieci le sconfitte dopo 22 gare di campionato: soltanto nel tragico anno del fallimento (furono addirittura 13) e nell”86/’87 con in panchina Eugenio Bersellini (11) erano arrivate più sconfitte a questo punto della stagione dal dopoguerra ai giorni nostri.