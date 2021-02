Qui Fiorentina, capitan Pezzella rischia il posto. Torna Amrabat

La Spezia - Franck Ribery prosegue nel programma di lavoro personalizzato per superare il problema agli adduttori, ma sarà dura vederlo in campo venerdì contro lo Spezia: l'ex campione del Bayern non sembra ancora pronto a smaltire l’infortunio. In mezzo per la Fiorentina di Cesare Prandelli torna Amrabat dopo aver scontato il turno di squalifica e la versione che vede il marocchino ex Hellas tra Bonaventura e Castrovilli è quella al momento da preferire. Dietro Martinez Quarta e Igor si giocano una maglia, anche capitan Pezzella non è sicuro di essere nell'undici iniziale vista la brutta prestazione a Marassi.