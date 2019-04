Qui Cosenza, si ferma anche Embalo. Nell'undici anche l'ex Baez

La Spezia - Arrivato a gennaio dal Palermo ha dato una grande mano al Cosenza per assicurarsi un posto al caldo e la quasi scontata permanenza in cadetteria, rischia ora di saltare lo Spezia. Carlos Embalo ha infatti concluso l’allenamento di ieri pomeriggio con un po' di anticipo rispetto ai compagni: colpa di un contrasto di gioco, che a quanto pare gli ha riservato una poco piacevole distorsione alla caviglia destra. Lo staff medico sta valutando le sue condizioni ma visto che c'è un finale di campionato da onorare, è molto probabile che il guineano stia fuori contro lo Spezia. Davanti il Cosenza è già abbastanza spuntato: contro Terzi e compagni non ci sarà Maniero, ancora in squalifica, probabile che Braglia opti per un tridente con Tutino e l'ex Baez sulle ali e Litteri nel mezzo.