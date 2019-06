Questa volta gli arbitri calciano, ma alla Spezia vincono i milanesi

La Spezia - Si è conclusa con una doppietta di Daniele Antonicelli della Sezione di Milano, capocannoniere dell’intera competizione, la finale del torneo di calcio a 5 organizzato dalla Sezione della Spezia; la finale ha visto prevalere la Sezione di Milano, alla vittoria nel torneo spezzino per il secondo anno consecutivo, contro gli associati di Pinerolo.

L’evento è iniziato nella giornata di sabato 8 giugno, quando gli associati provenienti dalle Sezioni più distanti e che necessitavano il pernotto hanno raggiunto il Levante ligure. Nella serata si è svolta dunque una cena presso il centro logistico dell’Aereonautica Militare a Cadimare (SP) grazie alla disponibilità del Comandante Colonnello Massimiliano Lopes.

Il torneo è entrato nel vivo a partire dalla mattinata di domenica in cui le squadre, divise in due gironi, si sono affrontate all’insegna della sportività e del rispetto presso il centro sportivo di Pian di Follo.

La giornata è proseguita con il pranzo, sfruttato dai ragazzi come momento per rifiatare in una splendida giornata con grande caldo, che ha permesso agli associati provenienti da varie parti d’Italia di conoscersi e divertirsi.

Nel pomeriggio il torneo si è concluso con semifinali e finali che hanno decretato vincitrice la Sezione di Milano, seguita da Pinerolo e Collegno, che ha ricevuto anche il premio miglior portiere assegnato a Leonardo Nardella. Le due squadre spezzine, hanno terminato la giornata raggiungendo il 7° e 10° posto.

Il torneo è stato voluto dal Presidente Loris Pedroni e magistralmente organizzato da Alberto Pettinato, responsabile dell’attività ricreativa, Giorgio Bocca, Matteo Della Monica, Gregorio di Maggio, Sabrina Hamuda, Alessandro Lecci, Matteo Mori, Giovanni Tanzella, Benedetto Torraca e Luca Vaccaro.

Al termine delle gare, il Presidente Pedroni, premiando le varie Sezioni, ha ringraziato tutti gli associati presenti, rinnovando loro l’invito per la prossima edizione del torneo ed ha soprattutto tenuto a sottolineare la grande correttezza ed il massimo rispetto con cui tutti i ragazzi si sono affrontati.

Il Presidente Pedroni e tutti gli associati spezzini ringraziano le Sezioni di Busto Arsizio, Carrara, Chiavari, Collegno, Genova, Mantova, Milano, Novi Ligure, Pinerolo, Varese e soprattutto Teodor Baranga, Simone Fantoni e Stefano Puvia (Carrara), Walter Brentegani (Chiavari), Giorgio Bocca, Giuliano Gioviale e Gaetano Gangilli, responsabile del Comitato Regionale Arbitri della Liguria per il calcio a 5 (La Spezia) e Valentina Ferraro (Milano) per aver contribuito al miglior svolgimento del torneo arbitrandone le partite.