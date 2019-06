Quelle facce un po' così dei protagonisti dell'atletica

La Spezia - La moda li vuole sempre più fisici e volti da copertina. Le staffettiste azzurre in posa sulla prima pagina di Rolling Stone o lo stile half shaved di Marco Tamberi sono spettacolo nello spettacolo per gli appassionati dell'atletica leggera. In quei secondi però in cui lo sforzo fisico è massimo e la concentrazione rapisce i muscoli facciali, non ci sono luci artificiali che tengano. Il gesto atletico dipinge sui visi tutta la tensione del momento che può fare la differenza prima che i numeri fermino la prestazione nella freddezza del risultato. Ecco dunque qualche scatto preso in occasione dei campionati di società che si sono tenuti alla Spezia lo scorso weekend da Stefano Stradini per CDS: una galleria di emozioni per vedere lo sport in maniera meno "patinata" ma forse più reale.