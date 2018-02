Quelle cinque reti dei Carpanesi boys al Venezia di Caverzan

La Spezia - Sono 13 i precedenti di Spezia – Venezia. Il bilancio totale conta 6 vittorie casalinghe, 2 esterne, di cui una in Coppa Italia, e 5 pareggi, oltre a quello della finale del '44 disputata in campo neutro. Storico il 5-0 del '50, vittoria firmata da una doppietta di Reddi e replicato nel 1988 con Sergio Carpanesi in panchina. In campo andarono quel giorno Rollandi, Spalletti, Conti, Chiappino, Stabile, Pregnolato, Marocchi (75'Russo) Peragine, Mariano, Ceccaroni e Tacchi (62' Telesio).

L'ultima occasione in cui le due squadre si trovarono l'una di fronte all'altra fu lo 0-0 del lontano 3 Febbraio 1991, dove in campo era presente Renzo Gobbo, oggi tecnico della Football Academy Abuja della Intels di Volpi.





1929-30 Serie B Spezia – Venezia 1-0

1930-31 Serie B Spezia – Venezia 0-2

1931-32 Serie B Spezia – Venezia 4-0

1932-33 Serie B Spezia – Venezia 3-1

1936-37 Serie B Spezia Venezia 1-1

1937-38 Serie B Spezia – Venezia 1-1

1938-39 Serie B Spezia – Venezia 1-1

1938-39 Coppa Italia Spezia – Venezia 0-1

1944 Finale Campionato Alta Italia Spezia – Venezia 1-1

1948-49 Serie B Spezia – Venezia 0-0

1950-51 Serie B Spezia – Venezia 5-0

1988-89 Serie C1 Spezia – Venezia 5-0

1989-90 Serie C1 Spezia – Venezia 1-0

1990-91 Serie C1 Spezia – Venezia 0-0