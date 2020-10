Quell'amicizia tra Addona il matematico e Mora il filosofo

La Spezia - Hanno in comune l'origine emiliana, la capigliatura abbondante, il percorso accademico. Forse in questo Davide Addona si è spinto oltre l'amico Luca Mora, che d'altra parte ha toccato vette più alte nella carriera calcistica. Ma quella tra i due è amicizia vera. "Abbiamo passato due anni assieme, lo sento ancora. Ci vogliamo bene, è un personaggio a cui auguro il meglio", dice Addona. Entrambi con una fetta di storia dello Spezia Calcio scritta alle spalle (e magari di fronte nel caso di Mora). Nel 2009 diventano compagni di squadra nel Crociati Noceto in serie C2. Il difensore gioca le ultime stagioni da professionista, il centrocampista invece è al debutto. Un matematico e un filosofo: "Beh sì, abbiamo anche argomenti extracalcistici in effetti...".