Quel manipolo di veterani sotto i centomila euro d´ingaggio

Monte ingaggi giù di due milioni per la soddisfazione di Volpi e Fiorani.

La Spezia - Più di due milioni di euro risparmiati sul monte ingaggi rispetto a come si era chiuso lo scorso campionato. E' quanto porta in dote la cura dimagrante estiva in casa Spezia, che pare sia piaciuta a Gabriele Volpi e soprattutto a Gianpiero Fiorani, il managing director che ha parecchia voce in capitolo sui destini delle partecipazioni del gruppo volpiano. Tra gli stipendi più pesanti liberati quelli di Nenè, Piccolo, Migliore, Errasti e dello stesso Baez che, pur in prestito, aveva un ingaggio da veterano.

In estate poi sono andate in porto alcune operazioni davvero poco costose per giocatori d'esperienza. Sotto i centomila euro d'ingaggio in rosa ci sono oggi Bolzoni - scambio con il Novara per Sciaudone con risparmio sensibile - il difensore Masi e Giorgi, che aveva rescisso con l'Ascoli. Di questi in verità solo il primo ha trovato impiego continuativo nel girone d'andata diventando un punto di forza della squadra di Fabio Gallo.