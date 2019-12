Quattrocentosette minuti fa e quel finale shock dell'Arena

La Spezia - Era il 9 novembre scorso l'ultima volta che lo Spezia ha pianto per una sconfitta. Un pianto peraltro amarissimo perché avvenuto nella trasferta forse più sentita della stagione, quella di Pisa, a maggior ragione per quelle che le cronache del tempo raccontavano con le aquile avanti 2-1 a minuti dal 90' e ribaltate nel blackout finale. Prima dell'Arena lo Spezia aveva già cambiato marcia nella famosa trasferta di Pescara: quella vittoria aprì un mini ciclo che vide gli aquilotti battere in casa la Juve Stabia 2-0, pareggiare ad Empoli e in casa col Chievo. Meglio ancora l'andamento degli Italiano-boys dopo la sconfitta di Pisa che fu un duro colpo soprattutto per la tifoseria. La squadra psicologicamente aveva probabilmente già svoltato prima: da quel momento in poi tre le vittorie, altrettanti i pareggi e una rimonta graduale e comunque lenta perché la classifica era e rimane cortissima, Benevento e Livorno a parte. A conti fatti nelle ultime undici partite i bianchi hanno perso solo una volta e la classifica, seppur corta, ne è diretta conseguenza. Peccato per il gol preso nel finale da Jallow che cancella il record di imbattibilità di Scuffet, fermato a 407': l'ultima volta fu a Cosenza, alla 14esima giornata con quel gran gol di Riviere. Lo Spezia chiude il girone d'andata con 24 punti in classifica e quello con i campani è il sesto risultato utile consecutivo. Senza dimenticare che gli aquilotti devono ancora giocare la gara con la Cremonese, che si recupererà verosimilmente fra le seconda e la terza settimana di gennaio.