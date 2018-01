Quattro medaglie d'oro per le ragazze del Karate Don Bosco

La Spezia - Il Karate Don Bosco a Gerenzano, in occasione del terzo trofeo Karatekando verso gli Olimpic Games, ha calato un poker d'assi, le sue quattro portacolori sono tutte salite sul gradino più alto del podio portando a casa quattro medaglie d'oro. Tra le junior Elisa Sarti (59 kg), dopo aver vinto il primo match con un rotondo 5-0, ha vinto gli ultimi due incontri entrambi per 3-0 grazie a spettacolari ed efficaci calci mawashi, tecnica che la Sarti esegue alla perfezione e che le ha regalato il meritato successo. Tre incontri anche per Giorgia Mauriello (53 kg), tre vittorie tirate che hanno messo in luce il carattere della spezzina. "Sono contenta della prestazione perchè ho battuto atlete di livello, sono felice di far parte di questo quartetto d'oro" Alessia Guidetti (66 kg) ha vinto entrambi i combattimenti disputati per 3-0 grazie a potenti ed efficaci calci circolari alla test (mawashi), tecniche che Alessia riesce a rendere sempre decisive. "Sono felice, dopo un periodo in cui non ho ottenuto bellissimi risultati piano piano mi sto rifacendo, ho capito dove migliorare e mi impegnerò la massimo per raggiungere i miei obbiettivi" Nella senior è scesa sul tatami la nuova arrivata Camilla Cavo che ha combattuto nella categoria più leggere la 50 kg, l'esordio non poteva essere più dirompente visto che ha vinto entrambi gli incontri disputati per 8-0 prima del limite. Una karateka di grande livello che utilizza appieno sia le gambe che le braccia e riesce ad andare a punto sia attaccando che giocando di rimessa "Sono molto contenta di essere entrata a far parte del karate Don Bosco, in poco tempo mi hanno fatto sentire a casa".