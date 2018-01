Quasi settecento biglietti per gli spezzini che andranno a Carpi

Un nuovo piccolo esodo è alle porte: lo Spezia torna in uno dei campi più ostici della storia. Bus in allestimento ma saranno tanti a partire con mezzi propri.

La Spezia - E adesso tutti a Carpi, consapevoli che la squadra emiliana è una delle storiche bestie nere dello Spezia, indipendentemente dalla categoria in cui si gioca. Saranno tanti i tifosi spezzini vista la vicinanza della cittadina della provincia modenese, chi in auto e pulmini chi in pullman. I gruppi "Belini frizzanti" e "Club Cavatorti" organizzano a questo proposito un pullman con partenza indicativa intorno alle 11.30 dal Bar Lory in via Buonviaggio. Per prenotazioni o info telefonare al bar. Intanto a partire da oggi è attiva la prevendita dei tagliandi in vendita sul circuito LisTicket su tutto il territorio nazionale e disponibili sino alle 19 di venerdì 26 gennaio. Il settore ospiti può contenere fino a 689 persone (non attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie), prezzo del tagliando fissato a 10 euro + d.p. I punti vendita attivi alla Spezia sono in Via Fiume, 55, Corso Cavour, 392, Via Fratelli Rosselli, 52. Biglietti acquistabili anche online sul circuito LisTicket e presso le filiali di BPER Banca.