Quarta vittoria consecutiva per la Dr Ferroviaria

La Spezia - Che non sarebbe stato agevole vincere in trasferta con il Cogoleto era cosa certa, ma che i padroni di casa, in grande difficoltà dall'inizio del campionato per problemi di organico, potessero disputare una gara tanto brillante non era certo prevedibile alla vigilia. Anche se due delle tre mete realizzate dai padroni di casa sono scaturite da due errori degli aquilotti le “Vespe” di Cogoleto hanno comunque messo in mostra un ottimo gioco collettivo, tanta grinta e determinazione mettendo spesso in difficoltà la Dr Ferroviaria. Solo nel secondo tempo gli spezzini hanno preso in mano le redini del gioco, segnato tre mete conquistando una meritata vittoria. Onore quindi al “quindici” del Cogoleto che è sceso in campo senza la possibilità di ricambi dalla panchina e si è ritrovato dopo dieci minuti in inferiorità numerica per infortunio di un giocatore dovendo disputare praticamente tutta la gara in inferiorità numerica. “Il campo” ha decretato quindi la quarta vittoria consecutiva della Dr Ferroviaria in un campionato che la squadra spezzina sta conducendo, fino ad ora, da vera protagonista.



La gara: Ottima partenza degli aquilotti che nel giro di pochi minuti va a segno con Germano Battezzati che finalizza con una bella meta una ottima azione alla mano della linea arretrata. Gabrielli non trasforma dalla Piazzola (0-5). Dopo dieci minuti dall'inizio del match un giocatore del Cogoleto si infortuna e deve uscire dal campo. Da quel momento il Cogoleto giocherà la gara in inferiorità numerica. Intorno alla metà del primo tempo l'arbitro espelle (cartellino giallo) l'estremo aquilotto Francesco Hall ristabilendo in tal modo momentaneamente la parità numerica fra le due squadre. Ne approfitta il Cogoleto per segnare una meta (trasformata) al termine di un bel forcing d'attacco portandosi in vantaggio (7-5). Un clamoroso errore nella trasmissione della palla in fase di attacco da parte degli aquilotti consente un intercetto per la più facile delle mete. Un “regalo“ degli aquilotti alle “vespe” che allungano nel punteggio (12-5). La Dr Ferroviaria reagisce immediatamente e prima della fine del tempo segna con Alessio Trivelli la meta (trasformata da Luca Gabrielli) che consente di andare al riposo sul 12 pari.



Nella ripresa gli aquilotti scendono in campo determinati a chiudere la gara. Giornata da incorniciare per Il capitano di giornata Battezzati che “bagna il capitanato” segnando una seconda meta personale (trasformata da Gabrielli) schiacciando l'ovale oltre la linea a conclusione di una travolgente maul del pacchetto di mischia (12-19). Poi è la volta dell'irlandese Hughie Molloy, subentrato a Marco Mosti, a segnare di forza in mezzo ai pali su azione susseguente una ruck (12-24). La gara sembra saldamente in mano alla Dr Ferroviaria ma un clamoroso errore in rimessa laterale degli aquilotti consente al Cogoleto di segnare ancora e di rifarsi sotto nel punteggio (19-24). Pronta è però la reazione dei ragazzi di Cartoni e Paradiso che si riportano in attacco decisi a chiudere il match. Arriva così un’altra splendida meta degli aquilotti segnata dal neo entrato Ivan Zamborlini.



Risultato finale 19 a 29 per la Dr Ferroviaria. Il prossimo impegno per gli aquilotti sarà domenica 24 novembre in casa con la formazione piemontese del Val Tanaro (ore 14.30 Campo Comunale Pieroni della Pieve). Due i precedenti fra le squadre che si sono affrontate solo nel corso del campionato 2017/18. In entrambe le occasioni a prevalere furono i piemontesi. La Dr Ferroviaria ha come unico imprescindibile obiettivo la vittoria, per continuare la straordinaria striscia di risultati positivi. L'unica altra gara disputata del girone è stata Tre Rose - Saluzzo (17-11). Rinviata per neve Cus Piemonte – Val Tanaro, mentre i Lyons di Tortona hanno osservato il turno di sosta.



Formazione Dr. Ferroviaria Italia Spezia: Hall, Mordacci, Trivelli, Mazzanti, Mele, Tabi, Gabrielli, Mosti, Vergassola, Sturlese (V. Cap.), Catano, Baldini, Del Vecchio, Battezzati (Cap.), Pecci, Brozzo, Melani, Pellicoro, Molloy, Sanchez, Melis.

Allenatori: Gian Luca Cartoni, Fabio Paradiso e Mariano Vergassola

Classifica: Lyons Tortona 14, Dr Ferroviaria Italia Spezia 11, Cus Piemonte Orientale 10, Val Tanaro 6, Saluzzo 1, Tre Rose Casale 0, Cogoleto -4.



Altre partite in programma del fine settimana: sabato 23 novembre alle 16,30 Ftgi Ligues U16 incontrerà a Recco il Cus Piemonte Or., al Carlini di Genova la Dr ferroviaria Under 14 alle 16 scenderà in campo col Cus Genova 2. Domenica 24 alle ore 12,30, a Recco, la FTGI Ligues1 U18 se la vedrà con i pari età dell’Ivrea Rugby.