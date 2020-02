Quarta Categoria e Special Basket impegni in trasferta

La Spezia - Domani sabato 15 e dopodomani domenica 16 Febbraio, rispettivamente a Noceto (Parma) e Collegno (Torino), i primi incontri di Quarta Categoria e Special Basket, tornei di calcio FIGC e Special Olympics Italia riservati a diversamente abili e dove gli atleti della Polisportiva Spezzina (con i nomi di Spezia Calcio for Special e Le Aquile Basket La Spezia) saranno impegnati. Ecco il dettagli nell’ordine.

Domani comincia lo Spezia Calcio for Special di Francesco Moroni, che a Noceto nelle prime due giornate di Quarta Categoria, se la vedrà con il Chievo alle 15.45 e il Modena alle 17.15. Tre incontri invece nella prima delle tre tappe torinesi per lo Special Basket nel torneo 5 contro 5 tradizionale in programma domenica.

Per la squadra del quartetto Alessandro Fiore, Sandro Moroni, Marco Gherpelli e Alessandro Sturlese, la prima palla a due sarà alle 11 contro l’Acquerello Piacenza, alle 12 se la vedranno con gli esordienti del Senza Limiti Torino, mentre chiuderanno la trasferta piemontese alle 16 contro il Vharese.