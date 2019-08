Quarantott'ore di grande pallacanestro al PalaMariotti

La Spezia - Il basket maschile di serie A sbarca ancora una volta al Palamariotti, con la prima edizione del "Torneo Città della Spezia", una sfida quadrangolare fra Fortitudo Bologna, Reggio Emilia, Libertas Pesaro, Pallacanestro Pistoia in programma venerdì 13 settembre e sabato 14 settembre. Gli incontri sono stati organizzati dal "Fortitudo Club Spezia" in collaborazione con l'associazione dilattentistica "Pgs Oratorio Canaletto" e hanno avuto il patrocinio del Comune della Spezia e la collaborazione con l'assessorato allo sport. Il programma è stato presentato stamane in conferenza stampa dal Sindaco Pierluigi Peracchini, dall'assessore allo Sport Lorenzo Brogi e da Giovanni Carpani in rappresentanza di Fortitudo Club La Spezia. "Quattro grandi squadre, un unico obiettivo: col primo torneo quadrangolare - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - il grande basket maschile di serie A torna sul parquet del Palamariotti ma con una novità: per la prima volta si svolgerà un quadrangolare nel quale si sfideranno la Fortitudo Bologna, Reggio Emilia, Libertas Pesaro, Pallacanestro Pistoia. Siamo molto soddisfatti del lavoro congiunto fra assessorato e la FCS Fortitudo perché abbiamo trovato una consonanza di intenti: promuovere la bellezza e la cultura del basket nella nostra città e far conoscere le nostre strutture nei circuiti italiani valorizzandole al massimo. Un evento, quello di settembre, che speriamo riscuota un grande successo di pubblico."



"Anche quest'anno torna il grande basket al Palazzetto dello Sport e per fare le cose in grande insieme ai ragazzi del "FCS Fortitudo Club Spezia" - dichiara l'assessore allo Sport Lorenzo Brogi — La grande ambizione è far diventare la Spezia Capitale del basket italiano di lusso nella fase di precampionato e questo torneo che è un altro passo in questa direzione deve diventare un punto di riferimento dei club, avendone tutte le potenzialità. Abbiamo messo a disposizione il nostro splendido Palazzetto dello Sport per il terzo anno consecutivo, e con risorse e impegno in sinergia con la "FCS Fortitudo Club Spezia" è nato il "Primo Quadrangolare Città della Spezia". Questo genere di eventi ha una duplice funzione, divertire i nostri concittadini e portare il nome della nostra Città in l'Italia a conferma che lo sport è un ottimo strumento di promozione del territorio. La missione dello sport però non si ferma certamente ai grandi eventi, infatti come assessorato lavoriamo costantemente con tutte le associazioni del territorio, CONI e le varie Federazioni proprio per la promozione e il sostegno dell'attività sortiva".



Venerdì dì 13 settembre avrà inizio la prima semifinale alle 18.15 a cui seguirà la seconda semifinale alle 20.30. Sabato 14 settembre, alle 18.15 si disputerà la finale per il terzo e quarto posto e a seguire alle 20.30 la finale per il primo e secondo posto. Nell'evento sportivo saranno coinvolti tutti i centri minibasket della Spezia e le scuole della Provincia che, prima delle partite, nell'intervallo e dopo le partite, avranno la possibilità di fare foto e autografi con i loro giocatori preferiti. Il "Torneo Città della Spezia" dà continuità agli eventi già organizzati nel 2017 e nel 2018 e che hanno riscosso un grande successo sia in termini di affluenza di pubblico - oltre 2000 persone - sia in termini di partecipazione territoriale. Nella giornata di sabato 14 settembre, dalle 14 alle 17, sarà organizzato il corso di formazione obbligatoria (PAO) per gli allenatori di basket, tenuto da due degli allenatori delle squadre partecipanti. Il clinic darà diritto a 3 crediti PAO, è valida anche per i Preparatori Atletici. Le lezioni saranno tenute da 2 dei 4 allenatori delle squadre partecipanti: alle 13.30 è previsto l'accredit, dalle 14 inizierà la prima lezione e dalle 15,30 la seconda.



Dove è possibile acquistare i biglietti? Saranno disponibili solo a partire da martedì 20 agosto presso NEGOZIO WAY SIDE di La Spezia - Via S.Antonio, 44 NEGOZIO WAY SIDE di Sarzana - Via Mazzini,18 DECATHLON di S.Sfiefano Magra - Via L. Camaiora, 9 SEDE UISP La Spezia -Via XXIV Maggio, 351 NEGOZIO "ORO E" - Migliarina - Via Sarzana, 100 NEGOZIO PUNTO BASKET - Carrara - Via Roma, 4C COMITATO REGIONALE LIGURIA FIP - Genova - Viale Padre Santo, 1. Per ogni info relativa ai biglietti e al quadrangolare si puo' inviare una mail alli inidirizzo: eventiafortitudoclubspezia.it