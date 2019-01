Quaranta biglietti venduti nel settore ospiti dello stadio “Picco”

La Spezia - Prevendita fiacca nel settore ospiti dello stadio “Picco” per Spezia-Venezia. Solo una quarantina i biglietti venduti a metà settimana, non molti di più sono i tifosi attesi dalla laguna per quello che è il primo impegno del 2019 per entrambe le formazioni. D’altra parte la collocazione alle 21 di lunedì sera non è agevole per chi lavora e allo spettacolo della notturna non da oggi si sacrifica la possibilità di seguire la propria squadra in trasferta.



