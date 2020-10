La Spezia - Nelle 16 partite giocate in serie A senza Cristiano Ronaldo, dall’arrivo del portoghese nel 2018/19, la Juventus ha registrato una percentuale di vittorie sotto il 50%: ad abbassarla ulteriormente fino a quella percentuale sono stati gli ultimi risultati, ovvero il pari casalingo con l'Hellas Verona e lo 0-2 imposto dal Barcellona in Championse League. Con in campo il campione di Madera la media dei successi sale al 73%.