Quanto lavoro Granoche, ma è Augello il migliore dei bianchi

Il capitano si sacrifica per Forte che come sempre non perdona. Mastinu assist preziosi.

La Spezia - Di Gennaro 6,5 - Tempismo perfetto per levare un tiro di Improta dall’angolino basso, un intervento per nulla banale. Impossibile da prendere il gran colpo di Brienza. E' attento sulle prese alte.



De Col 6,5 - In un mondo perfetto quel cross sarebbe finito oltre le mani di Micai. Per la verità oggi è anche più preciso del solito in quanto a palloni messi in mezzo.



Capelli 6,5 - Tanta serie A in area quando si incrocia con Nenè, che tiene a basa con grande attenzione senza fa rimpiangere Terzi. Finisce con i crampi, il campo mancava da un po'.



Giani 6,5 - Sempre puntuale a chiudere di testa, si perde solo un pallone in avvio di partita e poi saranno tutti suoi. Davvero buono il lavoro fatto con Augello da quel lato. Kozak lo mette in apprensione nel finale.



Augello 7 - Non sarà il Galano di inizio stagione, ma lui non gli lascia neanche un centimetro. Quando passa mezzala fa valere il suo passo e non spreca quasi nulla. Conferma delle belle impressioni destate nelle poche apparizioni.



Pessina 6,5 - Un anticipo dietro l’altro mette in imbarazzo i diretti avversari per almeno un’ora di gioco. A un certo punto forse meriterebbe il cambio ma non tocca a lui rifiatare e allora va in calando e dal suo lato arrivano i pericoli.



Juande 6,5 - Cinque mesi senza vedere il campo non sono uno scherzo. C’è un po’ di ruggine nei suoi piedi, non tocca quella miriade di palloni che saprebbe gestire per sua natura. Sbaglia però troppi corner.



Mora 6,5 - Dopo un quarto d’ora Henderson ha già perso la pazienza perché ha capito che dalle parti sue non ci sarà gloria. Interrompe decine di fraseggi dei giocatori di casa finché davvero non ce la fa più (23’st Lopez 6 - Fonteggia Sabelli)



Mastinu 6,5 - Delicato per la testa di Forte, per non far torto a nessuno lo stesso sinistro premia anche Granoche che spreca a due passi dalla porta. Peccato per quel contropiede sprecato in superiorità numerica (29’st Terzi sv)



Granoche 6,5 - Un grandissimo lavoro il suo. Uomo ovunque dei bianchi, si sacrifica per il compagno d’attacco fin dal primo minuto e si fa valere anche nella propria area di rigore. Poteva fare meglio su quel tiro al volo.



Forte 6,5 - Meglio di così davvero non si poteva indirizzare quel cross. Gesto da centravanti vero, si conferma essere a suo agio soprattutto in area di rigore. Meno quando è lui a dover giocare per i compagni (34’st Marilungo 6 - L’occasione arriva allo scadere, ma il tuffo non basta)



All. Fabio Gallo 6,5 - Azzecca il turn over trovando risposte immediate dai vari Mora, Augello, Granoche e Capelli. Lo Spezia è ordinato e soffre poco fino al pareggio d Brienza, lasciato libero su un calcio d’angolo. Adatta Augello a centrocampo con successo, probabilmente per non interrompere la fila dei mancini. Poi aggiunge un difensore quando Grosso aggiunge una torre per non capitolare sui tanti cross dei padroni di casa. Alla fine arriva un punto e l'impressione di una prestazione compiutamente positiva dopo due partite così così.