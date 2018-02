Quando un pareggio contro il Venezia valse un pezzo di scudetto

Nel 1944 un 1-1 con gol di Tori precedette la partitissima contro il Torino di Vittorio Pozzo.

La Spezia - Non chiamatela finale minore, perché senza quel punto contro il Venezia lo Spezia non avrebbe adesso lo scudetto del 1944 disegnato sulla maglia. Questo sabato ci saranno in palio tre punti validi per il campionato di serie B, oltre settant'anni fa le due squadre si giocarono molto di più. Era il 9 luglio, in quel di Milano, andava in scena la prima giornata della finale a tre valida per la vittoria del Campionato Alta Italia con il Torino di Vittorio Pozzo grande favorito.

Il Venezia era allenato da Nereo Marini e dal giocatore-allenatore Victor Tortora. Tra le fila dei veneziani anche Duilio Rallo, che allo Spezia aveva giocato per tre stagioni tra il 1938 e il 1941. Aquile in vantaggio con Tori e poi riprese da Astorri, poi la vittoria con i granata (doppietta di Angelini) consegnarono lo scudetto ai Vigili del fuoco.



Arena di Milano, 09/07/1944

Venezia - Vdf La Spezia 1-1

31' Tori, 66' Astorri



Venezia

Valsecchi, Tortora, Ballarin I, Linzi, Arienti, Rallo, Alberti, Novello, Astorri, Petron, Trentin



Vdf Spezia

Bani, Persia II, Borrini, Amenta, Gramaglia, Scarpato, Rostagno, Tommaseo, Angelini, Tori, Costa