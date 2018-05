Quando il rubgy fa meta a scuola

La Spezia - Perfettamente riuscito il torneo svoltosi all' Istituto Tecnico Cardarelli che nel prossimo anno scolastico parteciperà ai giochi sportivi studenteschi di rugby.



Dopo circa quattro settimane di duro lavoro, necessario per imparare le regole, principi del gioco e acquisire la necessaria dimestichezza con la palla ovale, i futuri geometri delle classi prime e seconde sezioni T ed S dell'Istituto Cardarelli hanno dato vita ad un bellissimo torneo rugby seven che si è svolto presso il campo dell'oratorio del Canaletto nella giornata di sabato 12 maggio.

Per usare una terminologia prettamente scolastica i ragazzi e le ragazze delle Professoresse Rita Donno e Francesca Battistini hanno brillantemente superato la verifica mettendo in pratica gli insegnamenti ricevuti mostrando un ottimo gioco, buon atletismo e, soprattutto, un grande fair play che da sempre contraddistingue la disciplina del rugby che pur essendo uno sport di combattimento si fonda sui principi del rispetto per le regole del gioco, sul rispetto per i compagni e avversari, sulla solidarietà e la lealtà, valori non solo sportivi che ne fanno una disciplina altamente educativa e formativa e quindi particolarmente indicata a livello scolastico.

Al termine del torneo la vicepreside dell'Istituto Cardarelli Professoressa Marta Agnolucci ha offerto in omaggio al presidente del Rugby Club Spezia Giuseppe Sturlese una targa ricordo dell'evento con la promessa di riprendere l'attività il prossimo anno scolastico.

Queste le formazioni e la classifica finale del torneo

1° classificata 2^S maschile: Corbani, Farina, Ferrari, Gallo, Maggi, Meta, Mozzachiodi, Tavernelli, Uka.

2° classificata 1^T maschile: Coraglio, Haxiu, Gargano, Neri, Righetti, Beato, De Gennaro, Orsini.

3° classificata 2^T maschile: Aliaj, Barillà, Bianchi, Biavasco, Cattarinich, Vignolo. 4° classificata 1^S maschile: Arpe, Battistini, Felappi, Poggi, Rizzo, Zhang.

Le ragazze sono invece scese in campo con due formazioni a sezioni miste delle classi prime e seconde. (Saia, Xiang, Ambrosini, Bonati, Plantera, Vaseli, Malgarotto e Padiraion).