La Spezia - “Quando entra ne fa tre”, cantava la curva vent’anni fa quando Alan Carlet giocava nello Spezia di Mandorlini in un attacco in cui c’era Igor Zaniolo come punta di diamante. Tra chi ieri ha intonato il suo nome dalla Ferrovia, in tanti non l’hanno mai visto giocare con la maglia bianca. Ma il fatto che quel coro sia stato tramandato lo stesso è una delle magie del Picco, ieri vestito a festa.