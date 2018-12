Quando Stroppa sconfisse Gattuso grazie a una deviazione

Il Palermo arriva al "Picco" per la nona volta, ha vinto una volta sola.

La Spezia - Illuse la bella prestazione offerta contro il Palermo nel gennaio scorso, lo Spezia si sarebbe spento già prima di primavera perdendo contatto con la zona play-off. Eppure quello 0-0 aveva lasciato buone impressioni con un sostanziale dominio territoriale degli uomini di Fabio Gallo che aveva mandato in campo Di Gennaro, De Col, Terzi, Giani, Lopez, Maggiore, Bolzoni, Pessina, Mastinu (70' Palladino), Gilardino (87' Marilungo) e Granoche. Fu il terzo pareggio al "Picco" tra i bianchi e i rosanero, dopo gli 1-1 del 1930 (gol di Cappelli e Ricci) e del 1936 (Calzolai e de Falco).



Spezia che ha perso una sola volta in otto precedenti casalinghi,nel 1932 per 1-2 con le reti di Banchero II e Ruffino e il solito Cappelli a ridurre le distanze. Tre invece i successi, quello più rotondo con il 3-0 del 1938 segnato dalla doppietta di Alfredo Diotallevi che si sarebbe laureato capocannoniere della serie B in quella stagione con 20 reti. Ultimo successo nel 2013 per 1-0 grazie a un tiro di Migliore deviato da Munoz. In campo andarono Leali, Baldanzeddu, Lisuzzo, Ceccarelli, Magnusson, Rivas (85’ Borghese), Appelt Pires, Bovo, Migliore, Ferrari (10’ Ciurria, 72’ Sammarco) ed Ebagua. In panchina c'erano Giovanni Stroppa per lo Spezia e Gennaro Gattuso per gli ospiti.