La Spezia - Se per Italiano è un comprensibile inedito assoluto contro il Milan da allenatore, per ritrovare Stefano Pioli tecnico avversario dello Spezia bisogna fare un bel balzo all'indietro nel tempo. L'allenatore parmense affronta lo Spezia per la terza volta e finora è imbattuto contro gli aquilotti. Nella serie B 2007/08, quella che culminò con la retrocessione e il fallimento del club bianco, Pioli con il “suo” Grosseto, battè una volta lo Spezia e pareggiò nell'altra sfida.